Morte Aurora Livoli, le foto del 57enne indagato per omicidio: in metro aveva aggredito un’altra 19enne

L’uomo con precedenti per violenza sessuale, era irregolare sul territorio nazionale e indiziato per una tentata rapina aggravata nei confronti una 19enne peruviana.

È stato identificato e fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, l'uomo che avrebbe aggredito e ucciso Aurora Livoli, la 19enne ritrovata morta in un cortile di via Paruta a Milano. Si tratta di un 56enne peruviano, con precedenti per violenza sessuale, irregolare sul territorio nazionale. L'uomo il giorno prima del ritrovamento del corpo di Aurora Livoli si sarebbe reso responsabile di una tentata rapina aggravata ai danni di un'altra ragazza, una 19enne di origine peruviana.

La tentata rapina alla stazione della metropolitana ‘Cimiano'

Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'uomo la sera del 28 dicembre si trovava all'interno della stazione metropolitana M2 "Cimiano", e lì avrebbe aggredito violentemente alle spalle la 19enne peruviana rimasta sola sulla banchina. Le avrebbe sottratto e rubato il cellulare, stringendola al collo per lungo tempo con un braccio e tenendole la bocca chiusa con l'altra mano per impedirle di richiedere aiuto.

Mentre la stava trascinando in un angolo della stazione, la giovane, vedendo l'arrivo di un treno, avrebbe tentato di divincolarsi, riuscendo a reimpossessarsi del telefono e venendo poi soccorsa dai passanti. Nel frattempo l'uomo sarebbe fuggito facendo perdere le proprie tracce, tentando anche di mascherarsi tra i passanti indossando il giubbotto "double face" al contrario.

Ulteriori accertamenti, ancora in corso da parte dei carabinieri, hanno poi fatto ricondurre gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso uomo in ordine al rinvenimento del cadavere di Aurora Livoli.

Si indaga per omicidio

L'uomo rintracciato dai carabinieri, grazie anche alle immagini di videosorveglianza presenti sul territorio, è stato sottoposto ora al fermo di Polizia Giudiziaria. Al momento i militari indagano per omicidio e sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti nel modo più dettagliato possibile.