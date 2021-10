Elezioni Milano, gli orari dei seggi: fino a che ora si può votare oggi 4 ottobre Seggi aperti anche oggi, lunedì 4 ottobre 2021, per le elezioni Comunali a Milano. Si può votare fino alle ore 15: poi inizieranno le operazioni di spoglio. Se nessuno dei 13 candidati sindaco otterrà il 50 per cento più uno dei voti, il 17 e 18 ottobre si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

A cura di Francesco Loiacono

Secondo e ultimo giorno di votazioni a Milano per eleggere il nuovo sindaco. Dalle 7 di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, riaprono i seggi per consentire agli elettori milanesi di esprimere il proprio voto per designare il nuovo primo cittadino, il nuovo Consiglio comunale nonché i presidenti e i consiglieri dei nove Municipi cittadini. Sono 1.248 le sezioni in cui si può votare a Milano, mentre gli elettori aventi diritto sono oltre un milione. I seggi saranno aperti fino alle 15 di oggi: da quel momento partiranno le operazioni di spoglio e inizieranno a uscire anche i primi exit poll (sondaggi condotti all'uscita dai seggi) e le prime proiezioni. I risultati dovrebbero arrivare nella notte, ma tutto dipenderà ovviamente dalla velocità delle operazioni di spoglio ed eventuali intoppi. Se nessuno dei candidati otterrà il 50 per cento più uno dei voti, il 17 e 18 ottobre si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Chi sono i candidati sindaco a Milano

A Milano sono 13 i candidati sindaco che si sfidano per Palazzo Marino. Oltre al sindaco uscente Beppe Sala, appoggiato dal centrosinistra, si sono candidati anche Luca Bernardo (centrodestra), Layla Pavone (Movimento 5 stelle), Bryant Biavaschi (Milano inizia qui), Teodosio De Bonis (Movimento 3V), Mauro Festa (Partito gay), Giorgio Goggi (Socialisti per Milano), Gabriele Mariani (Milano in Comune, Civica Ambientalista), Marco Muggiani (PCI), Gianluigi Paragone (Paragone sindaco, Grande Nord), Alessandro Pascale (Partito comunista), Bianca Tedone (Potere al popolo) e Natale Azzaretto (Partito comunista dei lavoratori).

Il dato di affluenza della giornata di ieri

Ieri i seggi per le elezioni Comunali 2021 a Milano sono rimasti aperti dalle 7 fino alle 23: alla fine, il dato di affluenza è stato del 37,7 per cento. Il confronto con le elezioni amministrative del 2016 deve tener conto che, allora, si votò in una sola giornata: l'affluenza al termine del primo turno di votazioni (fu poi necessario andare al ballottaggio) fu del 54,65 per cento. Per votare gli elettori devono presentarsi nella sezione di competenza (indicata sulla tessera elettorale), con la stessa tessera elettorale (ecco come recuperarla) e un documento di identità. Non è però necessario esibire il Green pass.