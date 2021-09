Elezioni a Milano nei Municipi, i candidati presidente e le liste Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 a Milano si vota anche per eleggere i presidenti e i consiglieri dei 9 Municipi in cui è suddivisa la città. Il voto si aggiunge a quello per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. La sfida più interessante nel Municipio 3, dove sono 12 i candidati presidenti. Coalizione di centrodestra divisa nei municipi 6 e 8. Nel Municipio 7 esclusa la lista Milano popolare.

A cura di Francesco Loiacono

Il 3 e 4 ottobre 2021 a Milano si voterà, oltre che per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale, anche per eleggere i presidenti e i consiglieri dei nove Municipi in cui è amministrativamente suddivisa la città. Per ogni Municipio sono 30 i consiglieri da eleggere sull'apposita scheda di colore verde che sarà consegnata ai cittadini assieme a quella blu per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. La persona candidata a presidente per essere eletta al primo turno deve superare il 50 per cento dei voti validi. Nel caso in cui ciò non avvenisse, a partire da questa tornata elettorale sarà necessario il ballottaggio tra i due candidati più votati, che si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Le sfide più interessanti

Nel 2016, nonostante la vittoria del centrosinistra con Beppe Sala a Palazzo Marino, il centrodestra conquistò cinque Municipi su nove. Tre dei presidenti uscenti di centrodestra (Paolo Guido Bassi, Alessandro Bramati e Giuseppe Lardieri), si ripresentano alle urne. Il centrosinistra schiera tra gli altri un'ex consigliera regionale, Silvia Fossati, la consigliera comunale uscente Anita Pirovano e nella roccaforte del centro storico (il Municipio 1), il giovane Mattia Abdu. Il Movimento Cinque stelle non correrà in tutti i municipi. La competizione sarà più serrata nel Municipio 3, dove sono ben 12 i candidati presidente. Due curiosità: nei Municipi 6 e 8 la coalizione di centrodestra non si presenta unita, con Milano liberale che corre da sola. Nel Municipio 7 invece non è stata accettata la lista di Milano Popolare, proprio nella zona del quartiere Baggio in cui Maurizio Lupi è nato.

Cosa sono i Municipi

I Municipi (le ex Zone), sono le istituzioni più prossime ai cittadini. Tra le competenze di ogni singolo municipio vi sono quelle relative alla gestione dei servizi in ambito educativo, culturale, sportivo, dei servizi alla persona, nonché la gestione e manutenzione del patrimonio comunale, del verde pubblico e dell'arredo urbano: per l'erogazione dei servizi i municipi ricevono risorse finanziarie. I Municipi possono poi avanzare proposte al Comune e possono svolgere attività consultiva nei confronti dello stesso. Ogni presidente di municipio nomina una giunta con un massimo di tre assessori ai quali vengono assegnate specifiche deleghe.

I candidati nel Municipio 1

Mattia Abdu (Pd)

Federico Benassati (centrodestra)

Maurizio Bruni (Milano inizia qui)

Renato Pataccini (Milano in comune)

Francesco Bernasconi (Grande Nord e Milano Paragone sindaco)

Donatella Capirchio (Socialisti di Milano)

I candidati nel Municipio 2

Simone Locatelli (Pd)

Luca Lepore (Lega, centrodestra)

Marco Angelo Camillo Cicognini (Milano in comune)

Fabio Papa (Socialisti di Milano)

Mario Antonio Re Fraschini (Partito comunista italiano)

Francesca Gentile (Milano Paragone sindaco)

I candidati nel Municipio 3

Caterina Antola (Pd)

Maurizio Luigi Cesare Giuseppe Gussoni (Fratelli d'Italia, centrodestra)

Francesco Arosio (M5s)

Matteo Martinoli (Milano inizia qui)

Irene Anita Pizzocchero (Milano in comune e Civica ambientalista)

Bruno Lacanfora (Grande Nord e Milano Paragone sindaco)

Paola Legnani (Partito Gay)

Massimo Cafarda (Socialisti di Milano)

Luca Prini (Partito comunista dei lavoratori)

Stefano Friani (Partito comunista italiano)

Rocco Spinelli (Potere al popolo)

Roberto Paolo Ripamonti detto Ripax (Partito comunista)

I candidati nel Municipio 4

Stefano Bianco (lista civica Beppe Sala, centrosinistra)

Paolo Guido Bassi (Lega, centrodestra)

Fabio Roberto Alessandro Strangi (M5s)

Niccolò Seidita (Milano inizia qui)

Franco Bordoli (Milano in comune)

Fulvio Porzio (Potere al popolo)

Francesco Belluscio (Socialisti di Milano)

Diana Romano (Milano Paragone sindaco)

Valentina Geminiani (Partito gay)

I candidati nel Municipio 5

Natale Carapellese (Pd)

Alessandro Bramati (Milano Popolare, centrodestra)

Costantino Grimaldi (M5s)

Mira Genovese (Milano inizia qui)

Luciano Bagoli (Milano in comune)

Claudio Natalini (Milano Paragone sindaco)

Enzo Biassoni (Socialisti di Milano)

I candidati nel Municipio 6

Santo Minniti (Pd, centrosinistra)

Piermario Sarina (Lega, FdI, Forza Italia, Milano popolare)

Giuseppe detto Pino Micali (M5s)

Federico Pulcini (Milano inizia qui)

Dario Perini (Milano in comune)

Alberto Costantini (Milano liberale)

Donato Policastro (Milano Paragone sindaco)

I candidati nel Municipio 7

Silvia Fossati (Civici, centrosinistra)

Simone Francesco Maria Orlandi (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia)

Carmine Delfino (M5s)

Andrea Cavalleri (Milano inizia qui)

Luigi Crepaldi (Milano in comune e Civica ambientalista)

Vito Salvatorelli (Paragone e Grande Nord)

Carla Maria Giovanna Debernardi detta De Bernardi (Socialisti di Milano)

I candidati nel Municipio 8

Giulia Pelucchi (Pd ,centrosinistra)

Enrico Turato (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Milano popolare)

Antonino Abbate (M5s)

Alessio Caruso (Milano inizia qui)

Laura Re Garbagnati (Milano in comune)

Mirko Mantovan (Grande Nord, Milano Paragone sindaco)

Patrizia Falsitta (Milano liberale)

I candidati nel Municipio 9