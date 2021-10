Green Pass ed elezioni a Milano: il certificato verde non è obbligatorio per votare Per votare alle elezioni Comunali di Milano in programma domani, domenica 3, e dopodomani, lunedì 4 ottobre, servirà presentare il green pass? La risposta è no. No ma per essere ammessi al seggio e tracciare la propria X sul candidato che si vuole sostenere occorrerà rispettare altre regole: ecco quali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Milano 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La risposta alla domanda che molti cittadini si stanno facendo è: no. Alle elezioni Comunali di Milano 2021, tutti coloro i quali sono chiamati a votare, non dovranno esibire la certificazione verde per avere l'accesso al seggio di riferimento. Al contrario, dovranno rispettare alcune semplici regole per non esserne estromessi.

Regole per votare alle elezioni di Milano e green pass

Detto che il green pass non sarà obbligatorio, vediamo quali sono le regole da seguire dal momento in cui si varca la soglia del proprio seggio.

Misurazione della temperatura corporea

Leggi anche Elezioni Milano, gli orari di apertura e chiusura dei seggi nei due giorni del voto

Tutti i cittadini saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea che non potrà essere superiore a 37.5 gradi. Qualora un elettore mostrasse una temperatura più alta, non verrà fatto entrare.

Distanziamento sociale

All'interno del seggio e di tutta l'area dedicata alle votazioni, i cittadini dovranno rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro.

Mascherina

Obbligatorio, poi, tenere sempre indossata bene la mascherina in modo da coprire naso e bocca. L'unico frangente in cui si potrà togliere sarà al momento del riconoscimento. Nemmeno all'interno della propria cabina elettorale il dispositivo di protezione individuale potrà essere rimosso o abbassato.

Come può votare chi è positivo al Covid o in isolamento

A causa della pandemia in corso ci sono diversi cittadini che non potranno recarsi alle urne e, dunque, rischiare di non poter votare. Per tutti coloro i quali fossero positivi tra domani e dopodomani, o si trovassero in isolamento fiduciario o in quarantena, è raggiungibile telefonicamente il numero dell'ufficio elettorale di Milano, sito in via Messina 52. Presentando la certificazione medica che attesta lo stato di salute, verranno raggiunti presso il proprio domicilio dai componenti dei seggi speciali dotati di green pass così da permettergli di votare.