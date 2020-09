in foto: Il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi (Fonte: Facebook)

Altri cinque anni di amministrazione per Raffaele Cucchi che viene confermato sindaco di Parabiago, il comune in provincia di Milano. Il primo cittadino, sostenuto dal centrodestra, era appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e una lista civica.

Parabiago, Cucchi vince con il 63,1 percento dei consensi

Ottimo il risultato per Raffaele Cucchi. Il sindaco riconferma la sua carica conquistando il 63,1 per cento dei consensi. Ornella Venturini, candidata del Partito democratico, si ferma invece al 17,44 per cento. Giuliano Rancilio, sostenuto dalla lista Ri-parabiago ottiene il 14,6 per cento mentre Eleonora Pradal di +Parabiago Viva – Italia Viva si attesta al 4,7 per cento.

Il sindaco: un grazie ai cittadini che ci hanno fortemente riconfermato

"Un grande grazie va ai nostri cittadini che ci hanno fortemente riconfermato dopo questi cinque anni di duro lavoro", a dirlo è Raffaele Cucchi in un video postato sul profilo Facebook. "Grazie anche alle forze politiche Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega che ci hanno sostenuto durante gli anni e anche in questi mesi difficili di campagna elettorale vista l'epidemia di Covid-19. È bello avere questi risultati che ci riconfermano per altri cinque anni. Soprattutto visto l'importante distacco dagli altri candidati", conclude.

Al voto nove comuni in provincia di Milano

Oltre a Parabiago, anche Cuggiono, Vittuone e Baranzate hanno i loro sindaci. A Cuggiono vince il candidato di centrosinistra Giovanni Cucchetti. Al centrosinistra va anche il comune di Vittuone con Laura Bonfadini. Luca Elia invece è stato confermato sindaco di Baranzate. Ancora in corso lo spoglio per i comuni di Bollate, Cologno Monzese, Corsico, Legnano e Segrate.