Elezioni a sindaco di Milano: gli orari di affluenza, exit poll e risultati I milanesi stanno votando già oggi, domenica 3 ottobre, per eleggere il loro sindaco. Le votazioni andranno avanti ancora fino a domani, lunedì 4 ottobre, alle 15. Il primo dato di affluenza è pervenuto alle 12 di oggi: altri aggiornamenti sono previsti alle 19 e alle 23, alla chiusura della prima giornata. Il dato definitivo sull’affluenza arriverà domani alla chiusura dei seggi, quando usciranno anche i primi exit poll. Per i risultati bisognerà presumibilmente attendere la tarda serata di domani.

A cura di Simona Buscaglia

Il 3 e 4 ottobre i cittadini milanesi sono chiamati a votare per eleggere il loro sindaco. Due le schede elettorali che si riceveranno ai seggi: quella blu serve per votare il primo cittadino e il Consiglio comunale, quella di colore verde invece varrà per il presidente di municipio e il consiglio municipale. A Milano i candidati sindaco sono 13. Per votare è necessario un documento d'identità valido e la tessera elettorale: non serve invece il Green pass.

Quando arriva il dato sull'affluenza alle elezioni comunali di Milano

I primi dati dell'affluenza sono arrivati questa mattina alle 12. A Milano, una volta contate tutte le sezioni, l'affluenza si è fermata all'11,01 per cento. I successivi orari di affluenza avverranno poi anche alle 19 e alle 23, alla chiusura dei seggi nella prima giornata. Arriveranno poi invece quelle definitive della tornata elettorale dopo la chiusura dei seggi domani, lunedì 4 ottobre, dopo le ore 15.

Quando arriveranno gli exit poll

I primi exit poll arriveranno alla chiusura dei seggi elettorali nella giornata di domani, lunedì 4 ottobre, dopo le ore 15. Sono dei sondaggi, di solito effettuati da aziende private che lavorano per i media, realizzati fuori dai seggi elettorali che riescono a dare un'indicazione di massima delle preferenze espresse dagli elettori.

Quando arrivano i risultati

I risultati delle elezioni comunali a Milano arriveranno quando saranno scrutinate tutte le schede elettorali. Se il candidato raggiungesse già al primo turno la percentuale del 50 per cento più uno di preferenze, il nome del prossimo sindaco di Milano si potrebbe già sapere nella serata di domani, lunedì 4 ottobre. Se invece non si dovesse raggiungere questo distacco, allora i due candidati più votati andranno al ballottaggio, che si svolgerà il 17 e 18 ottobre 2021.