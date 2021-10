Elezioni Milano, l’affluenza alle ore 12 è oltre 11 per cento L’affluenza alle 12 del 3 ottobre 2021 per le elezioni comunali a Milano è oltre l’11 per cento. I milanesi potranno votare oggi fino alle 23, domani, lunedì 4 ottobre, sarà possibile recarsi al voto dalle ore 7 fino alle 15. Ai seggi ci si deve presentare con un documento d’identità valido e la tessera elettorale.

A cura di Simona Buscaglia

Il 3 e 4 ottobre 2021 i milanesi vanno a votare per eleggere il nuovo sindaco della città. I dati dell'affluenza alle 12 del primo giorno utile sono dell'11 per cento con 1.190 di 1.248 di sezioni pervenute al momento. I seggi oggi rimarranno aperti fino alle 23, mentre per la giornata di domani i cittadini potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 15. Si vota per eleggere il sindaco e i 48 componenti del consiglio comunale, oltre ai presidenti di municipio e i 30 consiglieri municipali.

I dati di affluenza delle scorse elezioni amministrative

Il 5 giugno del 2016 al primo turno si recò a votare il 54,65 per cento degli aventi diritto, mentre al successivo ballottaggio votò il 51,8 per cento dei milanesi. A prevalere, come sappiamo, sia al primo turno sia al ballottaggio fu Beppe Sala, che ottenne rispettivamente il 41,7 e il 51,7 per cento dei voti, superando di poco il rivale Stefano Parisi (che al primo turno ottenne il 40,7 e al ballottaggio si fermò al 48,3 per cento).

Alle scorse amministrative alle 12 aveva votato il 15,56 per cento degli elettori, ma in quel caso il voto si svolse in una sola giornata. Alle amministrative del 2011, su due giornate, alle 12 del primo giorno aveva votato il 12,16 per cento degli aventi diritto. Un confronto più recente lo si può fare col referendum del 2020: si votava in due giornate, e alle 12 del primo giorno era andato a votare il 10,6 per cento degli aventi diritto.

Quali documenti sono riconosciuti al seggio elettorale?

I documenti accettati al seggio, oltre alla tessera elettorale necessaria, sono: la carta d'identità anche scaduta, basta che non lo sia da più di un anno rispetto alla data delle elezioni, la ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica, il Passaporto, la Patente, il Libretto di Pensione, il Porto d'armi, il Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, le Tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato, le tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare.