È stato trovato un cadavere nel Mantovano, è di un ragazzo di 31 anni: indagini in corso

Nella giornata di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, è stato trovato il cadavere di un uomo di trentuno anni a Ostiglia, un comune che si trova in provincia di Mantova. Sulla sua identità, si sa solo che è un cittadino di nazionalità nigeriana e l'età. Non sono stati diffusi altri dettagli.

Quando è stato avvistato il corpo, sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'automedica, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Non è chiaro cosa possa aver causato la morte. Il cadavere si trovava a poche centinaia di metri dalla linea ferroviaria.

Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile di Mantova, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Bisognerà capire cosa possa aver causato la morte: se si sia trattato di un gesto volontario, un incidente, un malore o vi sia il coinvolgimento di terze persone. Saranno fondamentali anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori aggiornamenti.