Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato a Monza: indagini in corso

Immagine di repertorio

Nella notte di giovedì 8 gennaio 2026, gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica di Monza e Brianza sono intervenuti in un edificio abbandonato a Monza dopo che una persona aveva trovato il cadavere di una donna. Gli investigatori, insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato il corpo su un materasso. Gli operatori sanitari del 118 ne hanno poi accertato il decesso. I poliziotti sono poi riusciti a risalire alla sua identità: la vittima era una 31enne, cittadina ucraina, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Dopo il ritrovamento, è stato subito allertato anche il sostituto procuratore di turno della procura di Monza. Il magistrato ha subito disposto l'autopsia. La donna è stata infatti trovata con alcune ferite sul volto, per le quali sono stati necessari ulteriori approfondimenti. L'esame si è svolto in un istituto di medicina legale di Milano ed è avvenuto sabato 10 gennaio. Una volta terminato, il medico non ha escluso che le lesioni possano essere riconducibili a morsi di animali.

Nonostante quanto appurato, gli inquirenti hanno deciso di svolgere ulteriori accertamenti. In particolare, esami tossicologici e istologici. Questi serviranno, infatti, per poter accertare con precisione le cause della morte. Le indagini delle forze dell'ordine quindi proseguono per poter comprendere cosa possa essere successo. Non è escluso che già nelle prossime ore possano arrivare nuove informazioni.