È stata ritrovata Nicole, la mamma di 27 anni scomparsa durante il compleanno del figlio: cosa era successo

Nicole Pop è stata ritrovata. Non si avevano più sue notizie dal 23 novembre scorso, giorno del compleanno del figlio. La ragazza di 27 anni aveva fotto perdere le sue tracce ad Artogne, comune in provincia di Brescia, dove vive con la famiglia. I genitori avevano lanciato alcuni appelli sui social e attraverso la trasmissione "Chi l'ha visto?" in onda su Rai Tre. È stata la madre della giovane ad annunciare che adesso si trova con il padre.

Il 23 novembre era stato lui, insieme alla moglie, a organizzare una festa per il nipote. La 27enne era in casa con il figlio e al rientro dei genitori, che erano usciti per comprare la torta, aveva mostrato preoccupazione per un vetro spaccato della porta d'ingresso. Dopo qualche minuto, la ragazza aveva deciso di scendere in cantina con il figlio così da fargli vedere la torta.

Subito dopo, i genitori della giovane avevano sentito il piccolo piangere: "Mia moglie è andata in cantina e lui era solo. Lei non c'era più", ha raccontato il padre. Nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lei: il telefono era staccato ed è sempre rimasto così. Quel pomeriggio, i genitori hanno chiesto aiuto ai vicini e una di loro ha raccontato di aver visto un ragazzo fermo davanti a casa prima che loro tornassero con il dolce.

Le telecamere di un bar-tabacchi l'avevano ripresa in compagnia di uno sconosciuto. Quelle immagini avevano allarmato i parenti considerato che Nicole non si sarebbe mai separata da suo figlio. Inoltre, in un vecchio telefono della giovane madre, erano stati trovati alcuni messaggi di minacce e foto con lividi e graffi. Nicole adesso è di nuovo con la sua famiglia e potrà finalmente raccontare cosa è successo in questi giorni di apprensione e tanta paura.