È morta in ospedale Yoanna Brychy: la 51enne era rimasta intossicata nell’incendio del suo appartamento a Brescia

Yoanna Mariola Brychy è morta all’ospedale Civile di Brescia. La 51enne era stata ricoverata perché intossicata nell’incendio scoppiato nel suo appartamento lo scorso 27 gennaio.

Foto di repertorio

È deceduta in ospedale Yoanna Mariola Brychy, la donna che lo scorso 27 gennaio era rimasta coinvolta nell'incendio scoppiato nella sua abitazione in via Schivardi a Brescia. La 51enne era stata trovata in arresto cardiaco e, dopo essere stata estratta dalle fiamme dai vigili del fuoco e rianimata, era stata trasportata al Civile di Brescia, dove poi è deceduta. La polizia di Stato sta ancora indagando sulle cause del rogo e sull'uomo che sarebbe stato visto rifugiarsi sul balcone dell'appartamento.

L'incendio era scoppiato nella tarda serata di martedì 27 gennaio in una palazzina di cinque piani in via Schivardi a Brescia. I vigili del fuoco erano riusciti a estrarre Brychy dall'appartamento in fiamme, ma le sue condizioni erano disperate. La 51enne era rimasta intossicata dal fumo ed era stata trasportata con la massima urgenza in stato di incoscienza all'ospedale Civile di Brescia. La 51enne è deceduta durante il ricovero.

Stando a quanto emerso nei primi rilievi eseguiti dal nucleo investigativo antincendio (Nia), il rogo sembrava essersi generato per cause accidentali nella cucina dell'appartamento di Brychy. Le indagini in merito, però, sono ancora in corso. Un uomo sarebbe stato visto rifugiarsi sul balcone di casa della 51enne, per cercare riparo dalle fiamme, ma anche la sua presenza è al vaglio delle forze dell'ordine.

Intanto, la salma di Brychy sarebbe ancora conservata all'obitorio del Civile in attesa di un riconoscimento formale da parte dei parenti. La 51enne lavorava in uno studio legale nel Bresciano e svolgeva mansioni amministrativo-gestionali.