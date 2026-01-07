milano
Scoppia un incendio in casa a Orzinuovi per una sigaretta rimasta accesa: morta una donna paralizzata

Maria Teresa Brognoli è deceduta il 7 gennaio in seguito a un incendio esploso in casa a Orzinuovi (Brescia). La 75enne, costretta a muoversi in sedia a rotelle, avrebbe provato a fuggire.
A cura di Enrico Spaccini
Una 75enne è deceduta questa mattina, mercoledì 7 gennaio, nella sua abitazione di Orzinuovi (in provincia di Brescia) in seguito a un incendio. Stando a quanto ricostruito finora, le fiamme sarebbero partite da una sigaretta lasciata accesa durante la notte. L'anziana, da tempo paralizzata e costretta a muoversi sulla sedia a rotelle, avrebbe provato a mettersi in salvo, finendo però per cadere dal letto. A dare l'allarme è stata l'assistente domestica, arrivata in mattinata per il consueto turno di assistenza. La 75enne è morta a causa dei fumi tossici sprigionati dalla combustione.

L'incendio è scoppiato nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio in un appartamento vicino al centro di Orzinuovi e, stando ai primi rilievi, l'origine è riconducibile alla camera da letto. Là si trovava Maria Teresa Brognoli, una donna di 75 anni, madre di tre figli, che viveva sola da tempo e che era costretta su una sedia a rotelle. Probabilmente a causa di una sigaretta rimasta accesa, le fiamme hanno iniziato a divorare la stanza. Secondo gli investigatori, la 75enne avrebbe provato a fuggire, finendo però per cadere dal letto.

Quando la badante è arrivata all'appartamento per il turno di assistenza, avrebbe trovato Brognoli distesa a terra con ustioni alla schiena. Stando a un primo esame medico, la 75enne sarebbe deceduta a causa dei fumi tossici. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orzinuovi con i colleghi di Brescia, che si sono occupati di rimettere l'area in sicurezza. Le indagini su quanto accaduto, anche se il quadro appare già abbastanza chiaro, sono state affidate ai carabinieri della Stazione locale, che hanno posto l'abitazione sotto sequestro.

