Incendio in casa a Cinisello Balsamo, morta una donna. Il rogo partito dalla stufetta elettrica

Un dramma si è verificato a Cinisello Balsamo, nella provincia di Milano: una donna è morta in seguito a un incendio che è divampato all'interno della sua abitazione; la vittima è Maria Catena Pistone, 89 anni. Il rogo si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 27 dicembre, ma l'anziana donna è purtroppo deceduta in ospedale oggi, domenica 28 dicembre, a causa delle gravi ustioni riportate. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'incendio sarebbe stato scatenato dal cattivo funzionamento di una stufetta elettrica, che la donna aveva acceso per riscaldarsi; Maria Catena Pistone, da quanto si apprende, sarebbe stata sorpresa dalle fiamme mentre dormiva sul divano.

Ad accorgersi delle fiamme e del fumo proveniente dall'abitazione di Maria Catena Pistone sono stati i suoi familiari, che vivono in un appartamento adiacente e che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco: i pompieri, intervenuti sul posto, sono entrati in casa, hanno estinto le fiamme e hanno prestato i primi soccorsi all'anziana, che è stata poi affidata ai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Le ustioni si sono rivelate, però, troppo gravi per l'89enne, che è morta nella giornata odierna.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo della Polizia di Stato, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e a cui spetta il compito di determinare le precise cause dell'incendio.