Si addormenta con il phon acceso sotto le lenzuola, anziana muore nell’incendio: chi era Maria Catena Pistone
Si chiamava Maria Catena Pistone, 89 anni, originaria di Caltanissetta, la donna che ha perso la vita in seguito a un incendio che è divampato all'interno della sua abitazione a Cinisello Balsamo, un comune a pochi chilometri da Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana – vedova e pensionata – si sarebbe addormentata con il phon acceso sotto le lenzuola e da lì si sarebbero originate le fiamme.
La vicenda
I fatti si sono verificati in una palazzina in via Verbano (Cinisello Balsamo), intorno alle 18:00 di sabato 27 dicembre. A lanciare l'allarme sono stati la figlia 67enne e il genero che abitano nell'appartamento adiacente a quello dell'anziana, preoccupati dopo aver sentito "odore di fumo". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta in casa, hanno estinto le fiamme e hanno prestato i primi soccorsi all'anziana. Insieme a loro anche gli operatori sanitari del 118 che, constatate le gravi condizioni della donna, hanno deciso di trasferirla d'urgenza all'ospedale Bassini, poi al Niguarda di Milano. È lì che, poco dopo il ricovero, l'89enne ha perso la vita nel reparto ustionati a causa delle gravi ustioni riportate.
Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo della polizia di stato che hanno eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così fare chiarezza sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana si sarebbe addormentata nel letto con il phon acceso sotto le lenzuola: è lì che si sarebbe originato l'incendio.