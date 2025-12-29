Si addormenta con il phon acceso sotto le lenzuola, anziana muore nell’incendio: chi era Maria Catena Pistone

Maria Catena Pistone è l’89enne che è morta in seguito all’incendio divampato all’interno della sua casa a Cinisello Balsamo. L’anziana si sarebbe addormentata con il phon acceso sotto le lenzuola.

Immagine di repertorio

Si chiamava Maria Catena Pistone, 89 anni, originaria di Caltanissetta, la donna che ha perso la vita in seguito a un incendio che è divampato all'interno della sua abitazione a Cinisello Balsamo, un comune a pochi chilometri da Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana – vedova e pensionata – si sarebbe addormentata con il phon acceso sotto le lenzuola e da lì si sarebbero originate le fiamme.

La vicenda

I fatti si sono verificati in una palazzina in via Verbano (Cinisello Balsamo), intorno alle 18:00 di sabato 27 dicembre. A lanciare l'allarme sono stati la figlia 67enne e il genero che abitano nell'appartamento adiacente a quello dell'anziana, preoccupati dopo aver sentito "odore di fumo". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta in casa, hanno estinto le fiamme e hanno prestato i primi soccorsi all'anziana. Insieme a loro anche gli operatori sanitari del 118 che, constatate le gravi condizioni della donna, hanno deciso di trasferirla d'urgenza all'ospedale Bassini, poi al Niguarda di Milano. È lì che, poco dopo il ricovero, l'89enne ha perso la vita nel reparto ustionati a causa delle gravi ustioni riportate.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo della polizia di stato che hanno eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così fare chiarezza sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana si sarebbe addormentata nel letto con il phon acceso sotto le lenzuola: è lì che si sarebbe originato l'incendio.