Esplosione in casa, un morto nel Bresciano: la stufa a legna era difettosa

Un 54enne è morto in seguito a un’esplosione avvenuta nella sua abitazione a Corteno Golgi (Brescia). Stando ai primi rilievi, l’incendio sarebbe stato provocato da un malfunzionamento di una stufa a legna.

Un uomo di 54 anni è morto in seguito a un'esplosione avvenuta nella sua abitazione a Corteno Golgi, un piccolo comune in provincia di Brescia. L'incidente, provocato da un malfunzionamento di una stufa, si è consumato nelle scorse ore all'interno dell'appartamento in cui la vittima viveva da sola.

La dinamica dell'esplosione

Secondo le prime verifiche eseguite dai vigili del fuoco, all'origine dell'esplosione in cui l'uomo ha perso la vita ci sarebbe stato un malfunzionamento della stufa a legna che avrebbe innescato un incendio nei locali. Nello specifico, la deflagrazione si sarebbe verificata nel momento in cui l'uomo ha aperto la porta dell'abitazione: l'ingresso improvviso di ossigeno avrebbe provocato la detonazione dei gas accumulati nell'aria e le fiamme avrebbero rapidamente saturato l'ambiente circostante di fumo e gas.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 54enne per il quale non c'era già più nulla che si potesse fare. Con ogni probabilità il decesso è avvenuto proprio a causa dell'inalazione dei fumi sprigionati dal rogo, risultata fatale in pochi minuti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, evitando ulteriori rischi per le abitazioni vicine. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Breno, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dell'accaduto.