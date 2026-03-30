Esplode una cartuccia in un’armeria di Lonato: gravissimo un 57enne intossicato

Un’esplosione si è verificata all’interno dell’armeria Piovanelli di Lonato del Garda (Brescia). Forse a causa della troppa polvere da sparo, una cartuccia è scoppiata generando una fiammata e fumo denso. Un 57enne è rimasto intossicato ed è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio.

Foto di repertorio

Un 57enne è ricoverato in serie condizioni all'ospedale Civile di Brescia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'armeria di Lonato del Garda (in provincia di Brescia). Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto intossicato a causa dell'esplosione di una cartuccia che si è verificata nell'armeria ‘Piovanelli' di via Cesare Battisti. All'arrivo dei sanitari, il 57enne era in arresto cardiocircolatorio. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere il rogo che si è generato, mentre i carabinieri della Compagnia di Desenzano si stanno occupando di accertare la dinamica di quanto accaduto.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi, lunedì 30 marzo, e sul posto sono state inviate un'auto medica, un'auto infermieristica e un'ambulanza in codice rosso. All'interno dell'armeria ‘Piovanelli' di Lonato del Garda i soccorritori hanno trovato un principio d'incendio e un dipendente in arresto cardiocircolatorio. Con le manovre di rianimazione ancora in corso, il 57enne è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale.

Stando a quanto emerso finora, all'interno dell'armeria si sarebbe verificata un'esplosione. Pare, infatti, che una cartuccia sia esplosa mentre alcuni dipendenti del negozio la stavano ricaricando. Questa avrebbe generato una fiammata che poi ha incendiato anche altri materiali infiammabili presenti nei locali. La nube di fumo denso sprigionata, invece, avrebbe intossicato il 57enne, mentre per le altre tre persone presenti non ci sarebbero state conseguenze. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il rogo e bonificare l'area, mentre i carabinieri stanno ancora cercando di quantificare i danni alla struttura e individuare le cause dell'incidente. L'ipotesi è che sia stata usata troppa polvere da sparo durante la fase di ricarica, ma non è escluso che la cartuccia stessa avesse un difetto di fabbricazione.