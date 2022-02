È gravissima una ragazza di 17 anni colpita al volto da un calcio di un cavallo al maneggio Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi nella scuola di equitazione della Cascina Longora di Carpiano nel Milanese. Qui una ragazza di 17 anni è stata colpita al volto dal calcio di un cavallo ed è ora ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

A cura di Redazione Milano

Un grave incidente è avvenuto in una scuola di equitazione in provincia di Milan oggi, sabato 12 febbraio. Una ragazza di diciassette anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio nel maneggio della Cascina Longora di Carpiano mentre, da quanto si apprende, stava svolgendo un allentamento. L'allarme è scattato poco dopo le 15.00 e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e un'eliambulanza.

Il personale medico ha predisposto il trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda dove la giovane è entrata in gravi condizioni priva di sensi e intubata. La ragazza è stata colpita in volto da uno dei cavalli con un calcio riportando un violentissimo trauma. Sulla dinamica di quanto accaduto non sono note ulteriori informazioni, solo che prima di essere colpita dallo zoccolo è stata disarcionata. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno disposto un'indagine per capire cosa sia accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sotto choc la famiglia, gli amici e tutta la comunità del maneggio.