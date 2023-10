È ancora in coma il pedone investito in viale Jenner a Milano, il motociclista: “Ha attraversato di corsa” Il 62enne che è stato investito ieri in viale Jenner a Milano è ancora ricoverato in gravi condizioni. Intanto il motociclista ha raccontato la sua versione dei fatti alla polizia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È ancora ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Niguarda il 62enne che è stato investito nel pomeriggio di ieri, sabato 30 settembre, in viale Jenner a Milano. Secondo quanto riferiscono i sanitari, l'uomo, che è stato intubato già dal personale dell'ambulanza intervenuta sul posto, è ancora in coma. Intanto il motociclista si difende: "Ha attraversato di corsa fuori dalle strisce".

L'incidente in viale Jenner a Milano

Gli agenti della Polizia locale di Milano stanno indagando per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto poco prima delle 17.30 di sabato 30 settembre. Secondo le prime testimonianze raccolte, una Harley Davidson modello 883 stava percorrendo la corsia preferenziale di viale Jenner, provenendo da piazzale Maciachini e con direzione piazzale Lotto.

Poco prima di piazzale Nigra, la moto si è scontrata contro un uomo di 62 anni che stava attraversano. Il pedone sarebbe sbalzato dall'importante manubrio della moto contro il casco del centauro. Dapprima avrebbe sbattuto la testa contro la visiera e poi sarebbe precipitato sull'asfalto.

Immediatamente è intervenuto il personale del 118, che ha intubato il 62enne e lo trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. I due motociclisti, un uomo di 53 anni con la moglie di 54, sono invece stati portati in codice verde al Fatebenefratelli, dove dopo poco sono stati dimessi.

La versione del motociclista

Il motociclista ha immediatamente raccontato che il pedone gli sarebbe sbucato davanti all'improvviso, comprendo da dietro un autobus della linea 90. Inoltre avrebbe attraversato di corsa, senza guardare se provenissero veicoli. Il racconto, al momento, sembra confermato da alcuni testimoni.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, infatti, l'uomo potrebbe essere sceso dall'autobus e, nel tentativo di raggiungere velocemente un altro mezzo di trasporto alla fermata di fronte, avrebbe attraversato di corsa senza le dovute accortezze e lontano dalle strisce pedonali.