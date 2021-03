I due registi di Suburra e Gomorra, note serie televisive italiane, tornano in campo con un nuovo progetto: Blocco 181. La serie sarà girata interamente nella città di Milano e vedrà tra i protagonisti il noto rapper Salmo, per la prima volta in un prodotto televisivo.

Salmo sarà produttore musicale, creativo e attore

La serie, prodotta da Sky Original con TapelessFilm e Red Joint Film, sarà composta da otto episodi: Salmo sarà supervisore, produttore musicale, creativo e attore e sarà guidato da Giuseppe Capotondi (regista di Suburra) Ciro Visco (Gomorra – Quarta stagione) e Matteo Bonifazio. Oltre al Salmo ci saranno: Laura Osma (che ha recitato nella serie El Chapo) che interpreterà Bea, una ragazza che si troverà divisa tra la sua famiglia, la gang e la voglia di cambiare; Alessandro Piavani (famoso per i suoi ruoli in The Two Popes, La Mafia Uccide Solo d'Estate – La serie e I Medici) e Andrea Dodero (che ha recitato in Non Odiare) che interpreteranno due amici molto uniti e legati.

Le riprese si svolgeranno quest'estate

La serie si concentrerà sui conflitti generazionali, l'emancipazione femminile e la lotta per il potere. Il tutto corredato da storie d'amore e diatribe. Le scene si svolgeranno all'interno di Blocco 181, il complesso edilizio della periferia milanese. "Sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181 – racconta Capotondi -. Con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, insieme alla produzione Sky Studios, stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare". Le riprese partiranno nell'estate del 2021.