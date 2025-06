Donna travolta da un treno a Sangiano, sospesa la circolazione tra Gallarate e Luino

video suggerito

Nella giornata di oggi, venerdì 6 giugno, si è verificato un incidente a Sangiano, comune che si trova in provincia di Varese. Una donna è stata investita da un treno mentre si trovava sui binari della stazione. La donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

A causa dell'incidente, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Gallarate e Luino. Non solo. Il ritrovamento della donna ha causato variazioni e cancellazioni. Appena ricevuto l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatare il decesso della persona: troppo gravi le ferite riportate.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e consentito il recupero del corpo. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario.

Trenord nel frattempo ha comunicato:

Variazioni di percorso:

I seguenti treni effettueranno un percorso alternativo con origine rispettivamente nelle stazioni di Gallarate e Luino, con sola fermata nella stazione di Laveno Mombello: 25328 (GALLARATE 13:19 – LUINO 14:17); 25309 (LUINO 13:17 – MILANO PORTA GARIBALDI 14:58) da Gallarate riprende il percorso programmato

Cancellazioni: 25373 (LUINO 14:45 – GALLARATE 15:41); 25374 (GALLARATE 16:19 – LUINO 17:15).