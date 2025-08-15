Donna partorisce in strada in centro a Como: mamma e bimbo salvati da un uomo

Una storia a lieto fine, quasi da film, quella che arriva da Como, dove una donna incinta ha partorito per strada grazie all'aiuto provvidenziale di un passante. La vicenda risale allo scorso mercoledì ma è stata resa nota soltanto oggi: la donna stava camminando in via Gramsci in compagnia di un uomo quando si è sentita male. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato Maurice Sawadago, 42 anni, operatore di un centro per minori stranieri, che è subito accorso in aiuto della donna: il 42enne, con l'aiuto di alcuni ragazzi, ha aiutato la donna a partorire, assicurando la sua sicurezza e quella del neonato.

Volontario della Croce Rossa, Sawadago ha capito cosa stesse accadendo non appena ha notato la donna aggrapparsi a una transenna e urlare per il dolore: le si è avvicinato e le ha tagliato i pantaloni; nel frattempo, un altro operatore e tre ragazzi di 16 anni ospiti nel centro per stranieri in cui lavora il 42enne, hanno portato lenzuola per far sdraiare la donna e per coprire la scena. Nel frattempo, Maurice Sawadago ha fatto nascere il bambino, giusto in tempo per l'arrivo dei sanitari del 118, che hanno tagliato il cordone ombelicale e poi preso in carico la mamma e il suo piccolo.

"Abbiamo saputo poi che il bambino sta bene. Siamo tutti contenti" ha raccontato Maurice Sawadago alla Provincia di Como. "Abbiamo dovuto fare tutto in strada ma i miei ragazzi mi hanno aiutato facendo avanti e indietro con le lenzuola pulite e aiutandomi a tranquillizzarla. Tutto è durato pochissimo" ha spiegato ancora il 42enne.