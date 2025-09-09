Donna incinta al nono mese rimane coinvolta in un frontale con un furgone: 31enne partorisce in ospedale

Foto di repertorio

Una 31enne è rimasta coinvolta in un incidente stradale all'alba di oggi, martedì 9 settembre, a Offlaga (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito, la donna viaggiava a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente, per cause ancora da chiarire, con un furgone della nettezza urbana. Non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi ma, essendo incinta al nono mese di gravidanza, è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Una volta arrivata in pronto soccorso, la 31enne ha partorito con l'assistenza dei medici presenti in quel momento.

L'incidente si è verificato qualche minuto prima delle 5 del 9 settembre lungo la strada provinciale 33 nel territorio comunale di Offlaga. Un'auto e un furgone per la raccolta dei rifiuti si sono scontrati frontalmente nel tratto tra il depuratore delle acque reflue e la zona industriale di via Caduti del Lavoro. Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sono rimaste coinvolte quattro persone: tre uomini di 38, 63 e 65 anni e, appunto, la donna di 31 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze e un'auto medica. Considerando lo stato interessante della 31enne e i dolori che accusava in seguito all'impatto, è stato fatto atterrare anche l'elisoccorso che l'ha trasportata con la massima urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Là la donna, che era incinta al nono mese, ha partorito. Non sono ancora note le condizioni di salute del bambino e della madre, la quale comunque non aveva riportato gravi ferite nello schianto.

Gli altri tre coinvolti nell'incidente sono stati trasportati tutti in codice giallo agli ospedali di Manerbio, ai Civili e alla Poliambulanza di Brescia. I rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Verolanuova. La strada è rimasta chiusa a lungo, con la polizia stradale bresciana che si è occupata di gestire il traffico.