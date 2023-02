Donna in stato confusionale cammina a piedi nudi per strada, soccorsa da una pattuglia Una donna di 57 anni è stata soccorsa nella notte da una pattuglia della vigilanza di Varese. Apparsa in stato confusionale, non aveva le scarpe. La famiglia aveva segnalato la sua scomparsa qualche ora prima.

A cura di Enrico Spaccini

Stava camminando da sola, a piedi di nudi, lungo le rive del lago Maggiore. Ad accorgersi di lei una pattuglia della vigilanza che nella notte fra ieri e oggi, venerdì 10 febbraio, l'ha fermata per le strade di Laveno, in provincia di Varese. La donna, una 57enne, era in stato confusionale, passeggiava senza meta e senza scarpe nonostante le temperature rigide.

Era circa le 2 di notte quando le guardie giurate della vigilanza Città di Varese hanno contattato i carabinieri della stazione locale. I militari, a loro volta, hanno allertato i sanitari che sono intervenuti con un'ambulanza della Croce rossa di Gavirate. I medici hanno prestato le prime cure alla 57enne sul posto e poi l'hanno trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, sembra che i familiari della donna avessero segnalato la sua scomparsa poche ore prima.

Teresa, la 19enne scomparsa davanti alla scuola e ritrovata a Cormano

Pochi giorni fa, una famiglia della provincia di Varese aveva denunciato la scomparsa di Teresa, una ragazza di 19 anni. La madre l'aveva accompagnata a scuola, un istituto di Saronno, ma lei quella mattina del 10 gennaio non si è mai presentata a lezione. Non vedendola tornare a casa nel pomeriggio, la donna ha dato l'allarme.

Leggi anche Insulti e grida in strada tra ex fidanzati: lui la picchia e la ragazza finisce in ospedale

I carabinieri si sono messi sulle sue tracce, iniziando a esaminare dove le celle del suo cellulare si stavano collegando. L'ultima volta queste sono risultate a Cormano, alle porte di Milano, proprio la sera del 10 gennaio. Il giorno successivo la 19enne è stata raggiunta dai militari che si sono accertati delle sue condizioni.