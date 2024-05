video suggerito

Donna in sedia a rotelle aggredita in zona Lambrate a Milano: indagano i carabinieri I carabinieri sono intervenuti nella serata del 20 maggio in via Bassini, in zona Lambrate a Milano. Una donna costretta sulla sedia a rotelle avrebbe subito un’aggressione. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Fanpage.it

Una donna di 41 anni con disabilità è stata aggredita nella serata di oggi, lunedì 20 maggio, nella zona della stazione ferroviaria di Lambrate a Milano. All'altezza del sottopasso di via Edoardo Bassini, intorno alle 20:40, sono intervenute cinque vetture dei carabinieri e i sanitari del 118. Stando a quanto appreso da Fanpage.it la donna, costretta sulla sedia a rotelle, sarebbe stata aggredita per motivi ancora non chiari.

L'allarme è scattato nella prima serata del 20 maggio e sul posto, insieme ai militari, sono arrivati i soccorsi inviati dalla Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza in codice giallo, di media gravità, per prestare le prime cure alla vittima dell'aggressione. La donna, comunque, pare non aver riportato particolari conseguenze. Una volta concluso l'intervento sul posto, infatti, non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti.

La dinamica dell'aggressione è ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri della Compagnia di Milano hanno raccolto la testimonianza della donna e ora dovranno ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili. La vittima sarebbe una persona nota ai residenti in zona. Con la sua sedia a rotelle, alla quale è costretta da tempo, è solita trovare rifugio per la notte nel sottopasso che da via Bassini conduce alla stazione di Lambrate. In quella stessa zona si riparano, soprattutto quando piove, diverse persone senza fissa dimora che potrebbero aiutare gli investigatori a risalire all'identità dei presunti aggressori.