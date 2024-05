video suggerito

Donna di 74 anni aggredita in un parco di Milano mentre era con i nipotini: tre passanti fermano il ladro Una signora di 74 anni è stata aggredita nel parco Solari di Milano. Un uomo, un cittadino irregolare, l'ha colpita e ha tentato di rubarle la collana. Tre passanti lo hanno rincorso e fermato.

A cura di Matilde Peretto

Una signora di 74 anni è stata aggredita mentre era al parco con i suoi due nipotini. È successo sabato 4 maggio in pieno giorno ai giardini Solari, a Milano. Un uomo ha provato a strappare la collana dal collo della anziana donna afferrandolo per le spalle, buttandola per terra e colpendola al volto. È riuscito a scappare, ma non per molto: è stato bloccato da tre persone presenti nel parco che l'hanno rincorso. L'uomo si trova, al momento, nella caserma di Montebello e sarà giudicato in direttissima per tentata rapina aggravata.

La vittima è una donna di 74 anni. Si trovava al parco Solari, vicino ai Navigli, con i suoi nipoti, due gemelli. All'improvviso un uomo, un 40enne egiziano irregolare in Italia e con precedenti, la aggredisce alle spalle. Il suo obiettivo è rubarle la collana e ci riesce scaraventando a terra la donna e colpendola al viso. Poi, si dà alla fuga, ma dura poco.

Tre cittadini, che si trovavano al parco, si accorgono di quello che sta succedendo e iniziano a rincorrerlo dopo aver sentito le urla di alcune persone che chiedevano di fermarlo, stando a quanto scrive il quotidiano il Corriere.it. Uno degli inseguitori racconta il momento in cui sono riusciti a fermare l'uomo: "Avevamo paura avesse un coltello, cercava di dimenarsi ma stava zitto. È la prima volta che in pieno giorno, di sabato, al parco Solari, succede una cosa del genere. Almeno per quel che ricordo. Girarsi dall’altra parte non è la soluzione. Se interveniamo insieme siamo efficaci".

Una volta fermato, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano lo arrestano poco lontano, in via Savona, per tentata rapina aggravata. Al momento, l'uomo si trova nella caserma di Montebello, all'interno della camera di sicurezza. Sarà giudicato in direttissima. La donna, invece, la vittima dell'aggressione, ha riportato ferite lievi ed è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. Ha rifiutato di essere trasportata in ospedale.