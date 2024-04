video suggerito

Si rifiuta di dare l'elemosina, 37enne viene picchiato dal mendicante e da una donna con una bottiglia di vetro Un uomo è stato aggredito in zona Corvetto a Milano perché si sarebbe rifiutato di dare alcune monete a un mendicante.

A cura di Enrico Spaccini

Un 37enne stava camminando sul piazzale Gabriele Rosa in zona Corvetto, a Milano, quando è stato aggredito da un mendicante nel tardo pomeriggio di sabato 20 aprile. Il giovane, un 28enne, lo avrebbe colpito con pugni e schiaffi perché si era rifiutato di dargli qualche moneta. Poco dopo, una 37enne avrebbe preso una bottiglia di vetro e l'avrebbe usata per colpire alla nuca lo stesso uomo. Per questo motivo gli agenti di polizia, che stavano identificando il primo aggressore, hanno arrestato la donna per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima delle aggressioni, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Stando a quanto ricostruito, un 28enne cittadino marocchino si è avvicinato a un passante in piazzale Gabriele Rosa chiedendogli qualche moneta. L'uomo, un 37enne cittadino egiziano, si sarebbe rifiutato facendolo andare su tutte le furie. Dopo averlo colpito con pugni e schiaffi, il 28enne si è allontanato.

Come riportato da MilanoToday, a quel punto il 37enne si è rivolto a una volante del commissariato Mecenate che passava in zona dicendo che un mendicante lo aveva ferito. All'arrivo degli agenti di polizia, il 28enne si sarebbe mostrato aggressivo. Mente i poliziotti lo identificavano, e procedevano a indagarlo a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, in piazza si era radunato un gruppo di persone.

Tra queste, una 37enne cittadina marocchina avrebbe afferrato una bottiglia di vetro e l'avrebbe usata per colpire alla nuca il 37enne che non aveva dato l'elemosina. Gli agenti l'hanno arrestata, con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza pubblico ufficiale poiché avrebbe cercato di colpirli con i calci.