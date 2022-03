Donna di 37 anni muore dopo il parto cesareo: la Procura apre un’inchiesta Il piccolo sta bene. Non è chiaro cosa possa avere causato la morte della madre: la Procura ha disposto l’autopsia e sequestrato la cartella clinica.

Tragedia nel Bresciano. Una donna di 37 anni è infatti morta a Gavardo dopo aver dato alla luce un bambino. La notizia è stata riportata dal quotidiano Bresciaoggi. Non sono ancora note le cause della morte della madre. Il piccolo però sta bene. Sul caso, la Procura di Brescia ha deciso di aprire un'inchiesta. Per il momento non vi è alcun nome nel registro degli indagati.

La vittima è originaria del Burkina Faso. La 37enne risiedeva a Vestone, un piccolo comune bresciano di appena quattromila abitanti che dista meno di trenta chilometri da Gavardo. Qui, nel pomeriggio di ieri (lunedì 21 marzo) la donna è stata portata in ospedale per partorire. È stata sottoposta al cesareo e l'intervento è durato circa due ore.

Inizialmente questo stava procedendo senza particolari complicazioni. A un certo punto, per cause ancora da accertare, le condizioni della 37enne sono precipitate. I medici hanno fatto di tutto per poterla salvare, ma invano. La vittima era madre di due figli. Per il momento non si conoscono né le condizioni di salute della donna prima che iniziasse il cesareo né cosa possa averle peggiorato.

Il bimbo invece sta bene, le sue condizioni sono stabili. La Procura di Brescia, una volta avuta notizia di quanto accaduto, ha deciso di indagare per ricostruire la dinamica. Per il momento è stata sequestrata la cartella clinica. Sarà poi l'autopsia, disposta sempre dagli inquirenti, a far luce su cosa possa averne causato il decesso.