Donna azzannata a morte da un pitbull: era scappato dal cortile di casa, sfuggendo al padrone Il cane è scappato dal cortile di casa mentre il padrone apriva il cancello per entrare con la macchina. La donna, 86 anni, è morta a causa dei morsi alle gambe e alla gola. “Il pitbull non aveva mai dato segni di aggressività”

Azzannata a morte mentre camminava per le strade del suo paese. Così è morta Enrica Bensi, 86 anni, residente a Corana (Pavia): letali i morsi alle gambe e alla gola da parte di un pitbull che, secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri, era appena fuggito dal cortile di una casa.

L'anziana morta per i morsi del pitbull sfuggito al padrone

È accaduto ieri nella frazione di Ghiaie, intorno alle 10.30 di mattina. Enrica Bensi, che abita insieme al figlio e ha sempre fatto l'ambulante di formaggi in zona, sta passeggiando: è in giro a fare acquisti, come ogni giorno. È in questo momento che, in un casolare a cento metri da lei, il molosso riesce a sgattaiolare via dal cortile di casa, approfittando di una distrazione del proprietario. L'uomo ha aperto il cancello per entrare con la macchina, ma non riesce a richiuderlo in tempo: il cane scappa via a gambe levate, e si avventa come una furia sulla donna di passaggio. Una ferocia che non lascia scampo all'anziana.

La sorte del cane verrà valutata dai veterinari di Ats

Inutili i tentativi dello stesso proprietario di fermare l'animale impazzito con grida, calci, pugni e mani infilate direttamente dentro le fauci. La donna muore dissanguata davanti agli occhi increduli e terrorizzati dei passanti, dilaniata dalle profondissime ferite riportate durante l'aggressione.

Il pitbull, i cui documenti sarebbero in regola, verrà ora valutato dai veterinari di Ats Pavia: saranno loro a decidere il destino del molosso che, stando a quanto dichiarato dai proprietari, non avrebbe mai dato segni di aggressività prima d'ora. I Carabinieri della compagnia di Voghera, intanto, hanno aperto un’indagine, e la Procura di Pavia aprirà un fascicolo come atto dovuto.