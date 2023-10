Donna sbranata da un pitbull nel Pavese: muore all’arrivo dell’ambulanza Una donna è deceduta dopo essere stata aggredita da un pitbull in provincia di Pavia. I carabinieri di Voghera stanno tentando di ricostruire l’accaduto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Intorno alle 10,30 di oggi, sabato 21 ottobre, una donna è stata sbranata da un pitbull a Ghiaie, frazione del comune di Corana in provincia di Pavia. Subito è sopraggiunta sul posto un'ambulanza del 118, ma la vittima dell'aggressione da parte del cane era ormai già deceduta e dopo un po' gli operatori non hanno potuto fare altro che costatarne. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma stanno indagando i carabinieri.

Secondo quanto finora ricostruito, una pensionata di 84 anni sarebbe stata aggredita da un cane di razza pitbull, non si sa se di sua proprietà, nel corso della mattinata di oggi. Alcuni testimoni avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i sanitari dell'Agenzia regionale per le emergenze e le urgenze, che avrebbero fatto di tutto per tentare di salvare la donna senza però riuscirci.

La 84enne è quindi deceduta ancora sul luogo dell'aggressione. Intanto sono arrivati anche i tecnici dell'Agenzie di Tutela della Salute per occuparsi del cane e i carabinieri della compagnia di Voghera, che hanno avviato un'indagine per ricostruire con precisione l'accaduto.