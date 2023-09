Devono pagare 3mila euro di multa per aver raccolto troppi funghi, che vengono anche sequestrati Tredici persone sono andate sulle montagne svizzere a raccogliere i funghi, ma hanno superato il quantitativo massimo consentito al giorno e ora dovranno pagare 2.700 franchi di multa.

Dodici italiani e uno svizzero sono stati multati dalla polizia del Canton Ticino perché hanno raccolti troppi funghi, sicuramente molti di più di quanti ne sono consentiti dalla normativa cantonale. Per questo ora dovranno pagare il corrispettivo di quasi quattro mila euro di multa e non potranno neanche godere del frutto delle loro ricerche, visto che il raccolto è interamente stato sequestrato e devoluto a due case per anziani della Valle di Blenio e della Riviera.

In questi giorni, infatti, la polizia doganale svizzera, in collaborazione con l'Ufficio della caccia e della pesca e dell'Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi, hanno deciso di intensificare i controlli nei confronti di chi ha la passione delle scampagnate in cerca di funghi. E nella giornata di giovedì 21 settembre tra le 8.15 e le 13.30 ha controllato venticinque cercatori di miceti della località di Camperio.

Fra questi, ben tredici avevano raccolto un quantitativo superiore ai limiti imposti dalla legge svizzera. Secondo l'ordinamento giudiziario doganale, infatti, ciascuna persona non può raccogliere fino a tre chili di funghi nell'arco di una giornata. Non di più. Così è scattato il sequestro di 33 chili di miceti e la sanzione amministrativa per un totale di 2.700 franchi svizzeri. Il corrispettivo di quasi tremila euro.

Inoltre l'intero raccolto è stato sequestrato, ma – per non buttarlo – è stato donato a due residenze per anziani. Almeno gli anziani ospiti delle Rsa potranno godere della bontà dei funghi freschi di stagione, che non saranno sprecati. Ma di certo ai tredici multati resterà anche l'amaro in bocca di non averli potuti neanche assaggiare, oltre che il "salato" della multa da pagare.