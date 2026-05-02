A Brugherio ragazzini lanciano gavettoni in strada dal sesto piano: i genitori dovranno pagare una multa

A Brugherio (Monza e Brianza) i genitori di due ragazzini sono stati multati perché i figli hanno lanciato gavettoni in strada dal sesto piano.

Doveva essere una giornata di festa, una goliardata per ridere e divertirsi. Si è però trasformata in qualcosa di peggiore. Nella giornata di ieri, venerdì 30 aprile 2026, a Brugherio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, i genitori di alcuni ragazzini sono stati infatti multati perché i figli hanno lanciato diversi gavettoni dal sesto piano di un edificio.

Qualcuno ha chiamato gli agenti della polizia locale che, individuato l'appartamento, hanno poi multato i genitori che adesso dovranno pagare una sanzione da cinquanta euro.

L'episodio si è verificato alle 18 circa. Alcuni ragazzini hanno lanciato gavettoni dal sesto piano di un palazzo e, precisamente, dall'altezza di una ventina di metri. Alcuni residenti hanno poi telefonato agli agenti della polizia locale lamentando l'accaduto.

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Arrivati sul posto, come raccontato dal quotidiano Il Giorno, gli investigatori hanno trovato cinque sacchetti. La posizione dei gavettoni, la descrizione dei presenti e l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona, hanno permesso di scoprire da quale appartamento sono stati lanciati.

Dopo aver citofonato ed essere saliti fino al sesto piano, hanno fatto ingresso nell'abitazione. All'interno c'erano un genitore e due minorenni. I ragazzini hanno ammesso di aver lanciato loro i palloncini pieni d'acqua verso la strada. Doveva essere semplicemente una goliardata, qualcosa per divertirsi. Purtroppo però così non è stato perché i genitori dei due giovani dovranno pagare una sanzione.

È stata comminata una multa da cinquanta euro ai genitori, in quanto responsabili dei minori. Sono stati infatti ritenuti responsabili di aver violato il regolamento di polizia urbana considerata anche l'elevata altezza da cui provenivano i lanci.