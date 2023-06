Deraglia un treno merci per una frana sui binari a Varese: interrotto il traffico ferroviario Nel comune di Laveno Mombello, in provincia di Milano, lungo la linea ferroviaria Gallarate-Zenna un treno merci ha deragliato a causa di una frana caduta sui binari dopo le forti piogge.

A cura di Giorgia Venturini

I vigili del fuoco al lavoro sul treno deragliato

Un treno merci ha deragliato mentre stava percorrendo la ferrovia all'altezza del comune di Laveno Mombello, in provincia di Varese. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco: dalle prime informazioni sembra certo che il deragliamento sia dovuto alla presenza di alcuni sassi sulle rotaie. Le forti piogge delle ultime ore hanno fatto franare infatti una parte del terreno che ha invaso la ferrovia: il treno è uscito dalle rotaie all'interno della galleria del "Sasso Galletto". Fortunatamente però nessuna persona è rimasta ferita.

L'intervento dei vigili del fuoco

Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico): tra i 18 vagoni del treno ci sono anche quelli cisterna più la motrice. Al momento fortunatamente non risultano gravi danni. Le persone a bordo del treno, non è un convoglio passeggeri, non sono ferite o in pericolo.

Interrotto il traffico ferroviario

Gli unici disagi sono quelli alla circolazione ferroviaria: i treni sono stati interrotti tra Luino e Laveno, altri convogli subiranno ritardi e cancellazioni. Intanto tutti i tecnici stanno lavorando per rimuovere nel breve tempo possibile tutto il materiale franoso sceso sui binari a causa della forte pioggia. La frana ha coinvolto altre parti della zona: ha interrotto la viabilità nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, isolando alcune zone.