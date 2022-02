Darfo, crolla a terra colpito da un malore mentre è al mercato: salvato dai passanti Un uomo di 62 anni è crollato a terra, vittima di un malore, mentre si trovava al mercato di Darfo, rischiando di morire. L’uomo, che stava camminando tra le bancarelle, è improvvisamente caduto al suolo privo di sensi.

Un uomo di 62 anni è crollato a terra, vittima di un malore, mentre si trovava al mercato di Darfo, rischiando di morire. L'uomo, che stava camminando tra le bancarelle, è improvvisamente caduto al suolo privo di sensi. Fondamentale l'intervento degli altri cittadini che gli hanno prestato un primo soccorso in attesa dell'arrivo delle squadre mediche del 118: rianimato attraverso un massaggio cardiaco, è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso.

Accusa un malore al mercato, rianimato dai passanti

Tutto è successo nella giornata di ieri, giovedì 17 febbraio, nel paese del Bresciano. Erano circa le 8.30 quando il 62enne ha perso improvvisamente i sensi, svenendo, in piazza Aldo Moro. Decine le persone presenti a quell'ora al mercato che hanno rapidamente informato l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Alcune di loro gli hanno offerto soccorso praticando il massaggio cardiaco. La rianimazione in loco, prima dell'affidamento ai team sanitari, potrebbe avergli salvato la vita.

Ricoverato in gravi condizioni, rischierebbe la vita

Dopo l'intervento dei passanti, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, "sbarcati" al mercato di Darfo con l'elisoccorso, due ambulanze e un'automedica. Preso in cura, l'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Qui, dopo il triage, è stato affidato alle cure dell'équipe medica del nosocomio. Secondo quanto riportato da BresciaToday, le sue condizioni sarebbero tuttora piuttosto critiche e il 62enne non sarebbe ancora stato considerato fuori pericolo di vita.