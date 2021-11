Covid, dal 27 al 31 dicembre torna l’obbligo della mascherina all’aperto in centro a Milano Arriva la conferma del sindaco di Milano Giuseppe Sala: dalla mezzanotte di venerdì fino al 31 dicembre, nell’asse tra Castello e San Babila, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

A cura di Simona Buscaglia

È arrivata l'ufficialità in merito alle strette sulle mascherine all'aperto a Milano. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un'iniziativa questa mattina, ha precisato che "l'ordinanza è pronta, la firmerò al rientro in Comune, varrà dalla mezzanotte di venerdì fino al 31 dicembre e riguarderà tutta l'asse da Castello a San Babila". "Prendiamo spunto dalle riflessioni del prefetto – ha aggiunto il primo cittadino – credo che sia qualcosa di necessario in questo momento che non penalizza nessuno. Non è che sia un grande sacrificio, siamo tutti abituati, ma in questo momento la prudenza deve tornare ad essere forte".

L'invito del Prefetto Saccone sull'uso della mascherina

Ieri il prefetto di Milano, Renato Saccone, aveva inviato una lettera con un "invito" a tutti i sindaci della provincia di Milano al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, svoltosi nel pomeriggio a Palazzo Diotti, affinché provvedessero, anche emettendo delle ordinanze, a far indossare la mascherina all'aperto in luoghi particolarmente affollati, tra cui ad esempio i mercatini di Natale. Sotto la lente del Comitato c'era stato fin da subito lo shopping natalizio nel capoluogo lombardo e le diverse manifestazioni che si svolgeranno per Sant'Ambrogio, tra cui ad esempio i mercatini "Oh beh! Oh bej", fiera che inizierà il 5 dicembre e durerà fino all'8 dicembre. La location si concentrerà tra piazza Castello, viale Gadio e piazza del Cannone per un totale di circa trecento le bancarelle. Era comunque già stato annunciato che considerata l'attenzione alla circolazione del virus, saranno rispettate tutte le misure anti-covid: sarà quindi previsto l'obbligo di distanziamento e la presentazione del green pass.