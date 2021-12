Sala: “Non escludo l’estensione dell’obbligo della mascherina all’aperto in tutte le zone di Milano” “Non escludo l’obbligo di mascherina all’aperto per tutte le zone di Milano”. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala spiegando di essere in contatto con Regione Lombardia per la decisione.

Immagine di repertorio

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della possibilità di estendere l'obbligo di mascherina a tutte le zone della città all'aperto dopo quello istituito per le vie del centro storico. Il primo cittadino milanese, a margine del brindisi di Natale, ha detto ai cronisti presenti di voler vedere "come va", dicendosi disponibile ad estendere la misura qualora "servisse".

Sala: Mascherina obbligatoria ovunque, perché no?

Sala ha poi ribadito di essere in costante "contatto con la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia Letizia Fontana e con il presidente Attilio Fontana", sottolineando che "faremo quello che ci diranno e lo faremo come sempre senza aspettare troppo e senza cullarci in troppi dubbi e pensieri". In attesa di una decisione in merito, il sindaco di Milano ha rinnovato il consiglio a "stare attenti a convegni, cene e festeggiamenti perché la mascherina la si toglie in questi casi e questo fa la differenza".

L'ultimo bollettino della Lombardia: più di cinquemila contagi

Nel frattempo, l'ultimo bollettino Covid, datato ieri, racconta che in Lombardia ci sono stati 5.397 i nuovi contagi a fronte di 132.959 tamponi effettuati. Diciotto gli ulteriori decessi segnalati, per un totale da inizio pandemia di 34.736 morti. Sul fronte dei ricoveri, sono stati raggiunti i 1.225 degenti nei reparti ordinari mentre in terapia intensiva sono ricoverate 160 persone. I guariti e/o dimessi sono invece arrivati a 895.457. Le province più colpite risultano essere quelle di Milano (2.022 casi), Monza e Brianza (501 nuovi contagi), e Brescia (476 nuove infezioni in 24 ore).