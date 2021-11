Covid: il Prefetto di Milano invita all’uso della mascherina anche all’aperto nei luoghi affollati L’invito del Prefetto di Milano Renato Saccone rivolto ai sindaci della provincia di Milano riguarda l’obbligo, in alcune vie del centro particolarmente affollate, di indossare la mascherina.

A cura di Simona Buscaglia

Il Prefetto di Milano Renato Saccone ha inviato una lettera con un "invito" a tutti i sindaci della provincia di Milano al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, svoltosi questo pomeriggio a Palazzo Diotti, affinché provvedano, anche emettendo delle ordinanze, a far indossare la mascherina all'aperto in luoghi particolarmente affollati, tra cui figurano ad esempio i mercatini di Natale. A Milano il provvedimento, che dovrebbe diventare effettivo con un'ordinanza firmata dal sindaco, riguarderebbe la zona del centro storico tra corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria e Castello Sforzesco. La raccomandazione vuole essere una misura per scongiurare un ulteriore aumento dei contagi e far sì che la Regione Lombardia possa rimanere in zona bianca.

La raccomandazione potrebbe essere già valida per questo fine settimana

L'invito del Prefetto Saccone potrebbe valere già dal prossimo fine settimana, ovvero il 27 e 28 novembre. Sotto la lente del Comitato quindi lo shopping natalizio nel capoluogo lombardo e le diverse manifestazioni che si svolgeranno per Sant'Ambrogio, tra cui ad esempio i mercatini "Oh beh! Oh bej", fiera che inizierà il 5 dicembre e durerà fino all'8 dicembre. La location si concentrerà tra piazza Castello, viale Gadio e piazza del Cannone. In totale dovrebbero essere circa trecento le bancarelle. Era comunque già stato annunciato che considerata l'attenzione alla circolazione del virus, saranno rispettate tutte le misure anti-covid: sarà quindi previsto l'obbligo di distanziamento e la presentazione del green pass. Nei giorni scorsi si era già parlato di un possibile contingentamento degli ingressi in Galleria Vittoria Emanuele sempre per evitare i contagi. Intanto oggi, mercoledì 24 novembre, sono oltre duemila i nuovi casi giornalieri di Covid-19 in Lombardia: per la precisione 2.207, con 13 nuovi decessi. A riportarlo il bollettino diramato dalla Regione.