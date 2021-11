Torna la fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!”: i tradizionali mercatini di nuovo a Milano Tornano i mercatini “Oh Bej! Oh Bej!” a Milano: dopo lo stop del 2020, le bancarelle saranno di nuovo in piazza Castello. La fiera si svolgerà dal 5 all’8 dicembre.

A cura di Ilaria Quattrone

(LaPresse)

Torna la fiera degli "Oh Bej! Oh Bej!"a Milano: dopo che l'evento era stato annullato l'anno scorso a causa del Covid-19, i tradizionali mercatini saranno di nuovo nel capoluogo meneghino. Come ogni anno, prima della pandemia, la loro presenza segnerà l'inizio delle festività natalizie. L'amministrazione ha quindi deciso di dare spazio a tutti mercatini (non solo agli Oh Bej! Oh Bej!) e alle bancarelle, ma non vi sarà alcun concerto di capodanno in piazza.

Quando inizierà la fiera

La fiera di Sant'Ambrogio inizierà il 5 dicembre e durerà fino all'8 dicembre. La location si concentrerà tra piazza Castello, viale Gadio e piazza del Cannone. In totale dovrebbero essere circa trecento le bancarelle. Considerato che l'attenzione alla circolazione del virus è ancora molto alta, dovranno essere rispettate tutte le misure anti-covid: sarà quindi previsto l'obbligo di distanziamento e la presentazione del green pass.

Non ci sarà il concerto di capodanno in piazza Duomo

Nonostante siano trascorsi gli anni da quando la fiera si è trasferita in zona Castello, sono ancora tanti i cittadini che chiedono un ritorno alle origini. Tra questi c'è anche il presidente del Municipio 1, Mattia Abdu: "Da anni chiediamo il ritorno della fiera in Sant'Ambrogio con una regia e direzione artistica". Per l'esponente bisognerebbe dare largo spazio anche al carattere culturale. Confermati i mercatini di Natale in Duomo che apriranno l'1 dicembre e fino al 6 gennaio. L'altro attesissimo evento natalizio è quello dell'accensione dell'albero. Per il momento il bando per scegliere chi lo finanzierà è ancora aperto. Non ci sarà invece il concerto di capodanno in piazza: l'amministrazione però sta pensando a un'alternativa.