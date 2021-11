Dopo due anni torna il mercatino di Natale in piazza Duomo: info e orari Torna dopo due anni il mercatino di Natale in piazza Duomo a Milano. Il Comune di Milano ha stabilito che la tassa per l’occupazione del suolo pubblico sarà dimezzata per venire incontro ai commercianti. Obbligatoria la mascherina, seppur all’aperto, per via del rischio di formazione di assembramenti.

Torna finalmente il mercatino di Natale in piazza Duomo a Milano. Nella seduta di venerdì 5 novembre la Giunta di Milano ha definito le linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'evento che comincerà a partire dal primo dicembre e durerà fino al 6 gennaio 2022. Come definito da Palazzo Marino, la tassa di occupazione del suolo pubblico verrà dimezzata per le 65 bancarelle, trasformate in baite, che saranno aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 22. Sarà obbligatorio indossare la mascherina causa rischio formazione di assembramenti.

Le regole per visitare il mercatino di Natale in piazza Duomo

L'ultima edizione del mercatino di Natale organizzata a Milano risale al 2019, pochi mesi prima della scoperta del Covid. In quel periodo, successivi studi hanno provato che il virus girasse già in Lombardia e a Milano. Vista l'emergenza sanitaria in corso, quindi, il Comune ha ordinato che l'organizzatore dell'evento "dovrà garantire che sia svolto in conformità con le disposizioni nazionali, regionali e/o comunali in tema di emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del covid-19 vigenti al momento dello svolgimento dell’evento, con particolare riferimento alle regole di comportamento dei partecipanti e degli organizzatori".

La mascherina sarà obbligatoria anche se si è all'aperto

Con ogni probabilità, per poter visitare le bancarelle e comprare i doni natalizi, i venditori e i clienti dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente nonostante ci si trovi all'aperto. Questo perché la possibilità di creare assembramenti è molto alta. L'appuntamento è per il primo dicembre in piazza Duomo.