Da oggi mascherine obbligatorie all’aperto nel centro di Milano: multe fino a 3000 euro Scatta da oggi, in alcune vie del centro di Milano, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. L’ordinanza del sindaco Beppe Sala sarà in vigore fino alla mezzanotte del 31 dicembre.

A cura di Francesco Loiacono

Da oggi, sabato 27 novembre 2021, è in vigore l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto in alcune vie del centro di Milano. Entra infatti in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala dopo la raccomandazione inviata a tutti i sindaci dal prefetto Renato Saccone a seguito dell'incremento del numero di casi di Coronavirus dovuti alla quarta ondata della pandemia. Ordinanze simili a quella di Sala sono state firmate anche dai sindaci di Bergamo e Varese.

In quali vie e in che fascia oraria è in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto

L'ordinanza del sindaco è entrata in vigore fino alle ore 24 di venerdì 31 dicembre 2021. Da Capodanno 2022, in sostanza, non sarà più valida, a meno di eventuali proroghe. Tutti i cittadini milanesi e i turisti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale nella fascia oraria compresa tra le ore 10 e le 22. Di seguito l'elenco delle vie e delle piazze in cui è obbligatorio indossare le mascherine all'aperto:

Piazza Castello

Largo Cairoli

Via Dante

Piazza Cordusio

Via Orefici

Via Mercanti

Piazza Mercanti

Piazza del Duomo

Galleria Vittorio Emanuele II

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza San Babila

Le multe per i trasgressori

Nella sua ordinanza il sindaco ha chiesto anche ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per far rispettare il nuovo obbligo. Le multe per i trasgressori, allineate a quanto prevede l’articolo 4 del Decreto legge 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, sono piuttosto salate e vanno da 400 a 3000 euro. La sanzione minima si applica se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria salvo che il fatto non costituisca reato.