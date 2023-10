Coppia travolta sulle strisce da un’auto, l’uomo è stato trascinato per metri: è gravissimo Ieri pomeriggio una coppia di anziani è stata investita da un’auto in provincia di Brescia: lei è stata sbalzata mentre lui è stato trascinato per metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 ottobre, a Bostone di Villanuova sul Clisi (Brescia) si è verificato un incidente stradale: una coppia di anziani è stata travolta da un'automobile. La donna è stata sbalzata sul marciapiedi mentre l'uomo è stato trascinato per diversi metri. È proprio lui, infatti, a essere in gravi condizioni.

La dinamica

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, le vittime hanno 87 anni e 80 anni. I due stavano attraversando la strada, sulle strisce pedonali, quando sono stati investiti. Alla guida dell'auto c'era un altro anziano di ottant'anni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16.

La donna è stata sbalzata a lato della strada ed è finita sul marciapiede. L'uomo ha sfondato il parabrezza ed è stato trascinato per alcuni metri. Nei pressi, c'era anche una pattuglia della polizia locale che ha assistito ai fatti. Il conducente dell'auto ha raccontato che non ha visto la coppia perché è stato abbagliato dal sole. È stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e stupefacenti, ma è risultato negativo.

L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza. È stato inviato anche un elicottero. L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono particolarmente serie. La donna, invece, è stata trasferita in codice giallo al Poliambulanza a Brescia.