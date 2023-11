Anziano su una carrozzina travolto sulle strisce pedonali da un’auto: è morto Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale in provincia di Mantova: un’auto ha travolto un uomo invalido su una carrozzina. L’84enne è deceduto in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di mercoledì 1 novembre si è verificato un incidente stradale a Castellucchio intorno alle 16, comune nella provincia di Mantova. Un uomo di 84 anni è stato travolto da un'automobile mentre si trovava sulle strisce pedonali. L'anziano era invalido e si trovava su una carrozzella. Con lui, è stata investita anche la badante.

L'84enne è stato trasferito all'ospedale Carlo Poma dove è morto nel reparto di rianimazione per le ferite riportate. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la vittima si chiamava Cesare Mantovani. La badante, una 56enne, ha riportato diverse fratture alle gambe e alle braccia ed è ancora ricoverata nel reparto di ortopedia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale di Castellucchio che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Probabilmente il sole potrebbe aver limitato la visibilità dell'automobilista, che è una donna di 62 anni. La conducente, che è indagata per omicidio stradale colposo, ha raccontato di non aver visto i due pedoni.