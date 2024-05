video suggerito

Compra un telefono usato ma non funziona: tenta di rubare l'affettatrice da casa del venditore, che lo accoltella L'uomo voleva un risarcimento perché lo smartphone acquistato online non funzionava: ne è nata una lite che ha portato il venditore ad accoltellarlo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un uomo di 59 anni di Milano ha acquistato un telefono usato al presso di 400 euro. Quando lo smartphone è arrivato, però non funzionava, così si è recato a Cantù, in provincia di Como, da chi gliel'aveva venduto online per farsi restituire i soldi. Visto che il venditore non voleva risarcirlo, lui ha tentato di portarsi via un'affettatrice. Ne è nata una violenta lite, che è finita con una denuncia per truffa e tentato omicidio.

Tutto ha inizia quanto l'uomo decide di acquistare un telefono e ne prende uno usato su internet. Il device però non funziona e, secondo i tecnici di un centro specialistico, è addirittura non censito e molto probabilmente si tratta di un prodotto clonato. Il 59enne decide quindi di recarsi di persona a casa di chi gliel'aveva venduto, per esigere i soldi indietro.

Il venditore, un 73enne pluripregiudicato, sostiene che lo smartphone funzioni benissimo e che quindi non debba alcun risarcimento. Ne è nato un acceso diverbio, durante il quale il 59enne ha anche tentato di prendere un'affettatrice da portarsi via al posto del telefono non funzionante.

A quel punto la lite è sfociata in una vera e propria aggressione: il venditore dapprima ha colpito il 59enne con un bastone e poi, ha preso un coltello da cucina ha pugnalato la vittima al collo, procurandogli una vistosa ferita. Per fortuna qualcuno ha chiamato il 112 e in poco tempo sono arrivati sul posto i carabinieri.

I militari hanno diviso i due, chiamato l'ambulanza per soccorrerli ma soprattutto hanno arrestato il 73 per tentato omicidio e lo hanno denunciato a piede libero per truffa. Ora sarà il giudice a valutare la sua posizione.