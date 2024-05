video suggerito

Chiude i genitori in casa e minaccia con un coltello la sorella disabile: chiedeva i soldi per la droga La madre e la figlia disabile sono finite in ospedale a causa delle lesioni. Il 38enne invece si trova ora in carcere a Monza: da tempo ha problemi di tossicodipendenza.

Ha di fatto sequestrato i due anziani genitori, costringendoli a consegnargli il cellulare e chiudendoli dentro casa, e persino minacciato con un coltello la sorella disabile. Per questo motivo un 38enne di Sesto San Giovanni (Milano) è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: l'uomo si trova adesso in carcere a Monza. Mentre le due donne coinvolte, madre e sorella, sono finite in ospedale a causa delle lesioni.

Non era la prima volta che gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni intervenivano nell'appartamento della famiglia del 38enne, che da tempo ha problemi di tossicodipendenza.

Stavolta, i poliziotti della Squadra volante sono arrivati nell'appartamento in seguito a una segnalazione per una violenta lite domestica: il 38enne, in quella circostanza, avrebbe puntato anche un coltello contro la sorella disabile per ottenere dei soldi. Il copione, sempre lo stesso. Minacce, violenze, richieste pressanti di denaro per comprare la droga.