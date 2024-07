Nonna e nipote sequestrate in casa da due banditi armati di coltello: ricercati

video suggerito

Due ladri sono entrati in una villa a Calvenzano (Bergamo) dove c'erano un'anziana signora e la sua giovane nipote. Uno dei due malviventi ha puntato il coltello alla gola di entrambe mentre l'altro ha rovistato nei cassetti. Entrambi sono scappati con del denaro contante e alcuni gioielli.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di giovedì 27 giugno due ladri sono entrati in una villa a Calvenzano, un comune che si trova in provincia di Bergamo. All'interno dell'abitazione c'erano un'anziana signora e la sua giovane nipote. Uno dei due malviventi ha puntato il coltello alla gola di entrambe mentre l'altro ha rovistato nei cassetti. Entrambi sono scappati con del denaro contante e alcuni gioielli. Le vittime non hanno riportato ferite.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, le due donne stavano trascorrendo un pomeriggio di relax sotto il portico. Intorno alle 19 si sono trovate di fronte i due ladri che sarebbero entrati fingendo di dover controllare il contatore del gas. Una volta nel giardino della villa, i due malviventi hanno estratto un coltello e costretto le due a entrare nella casa.

Mentre uno dei due le teneva sotto controllo, l'altro rovistava nell'abitazione. Hanno portato via qualche gioiello e contanti: la stessa pensionata ha affermato di non avere molto di più perché già vittima di altri furti. Hanno poi avvertito alcuni rumori e sono scappati dal retro.

Sono stati subito allertati i carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e cercare di individuarli. Fortunatamente non è stato necessario il ricovero in ospedale: le due infatti non hanno riportato ferite, ma solo un grande spavento.

"Quello che è accaduto è molto grave – ha detto una donna al quotidiano Il Giorno -. Ormai non siamo più tranquilli nemmeno in casa nostra".