Compra i videogiochi per molestare i bambini: condannato a tre anni di carcere Un uomo di 89 anni è stato condannato a tre anni di carcere perché accusato di adescamento, atti sessuali con minori e violenza sessuale nei confronti di tre ragazzini che, al momento dei fatti, avevano tra i 13 e i 16 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

A Brescia un anziano di 89 anni è stato condannato a tre anni di carcere perché accusato di adescamento, atti sessuali con minori e violenza sessuale: a darne notizia è stato il quotidiano locale Bresciaoggi. L'uomo, stando a quanto ricostruito dalle indagini delle forze dell'ordine, avrebbe acquistato una consolle per avvicinarli. O ancora avrebbe dato alle sue vittime delle piccole somme di denaro o acquistato regali.

Così l'anziano attirava le sue vittime in casa

Una volta che riusciva a farli entrare in casa, avrebbe toccato loro le parti intime. Gli episodi non sono recenti: risalgono, infatti, al periodo tra novembre 2018 e gennaio 2019. In totale avrebbe adescato tre ragazzini che, all'epoca dei fatti, avrebbero avuto tra i tredici e i sedici anni. Dalle indagini è emerso che acquistava quei beni solo per portarli nella sua abitazione: agli inquirenti ha invece detto che la consolle, per esempio, era del nipote e non la sua. Gli investigatori però non hanno creduto alla sua affermazione.

L'uomo avrebbe minacciato il più grande dei tre ragazzi

Gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo avrebbe minacciato il più grande dei tre ragazzi: gli avrebbe detto che se non avesse assecondato le sue richieste sessuali avrebbe raccontato tutto a un amico del padre. Fortunatamente le indagini sono partite e l'uomo è stato incriminato. Nel processo, solo una delle tre vittima ha deciso di costituirsi come parte civile. In questi giorni, il giudice ha confermato quanto aveva richiesto il pubblico ministero di Brescia: l'uomo di 89 anni è stato infatti condannato a tre anni di carcere.