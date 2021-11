Colico, trovata la quattordicenne scomparsa da casa da due giorni La 14enne scomparsa da Colico due giorni fa è stata ritrovata e sta bene: lo ha confermato la Prefettura di Lecco che seguiva le ricerche.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È stata ritrovata e sta bene A. M., la ragazzina di 14 anni scomparsa la mattina del 15 novembre. La Prefettura ha segnalato il ritrovamento precisando che è stata rintracciata dai carabinieri nel pomeriggio di ieri. Non si sanno ancora i motivi del suo allontanamento: chiarirà tutto ai militari e alla famiglia. La 14enne aveva fatto perdere le sue tracce improvvisamente e per due giorni di fila il cellulare della giovane risultava irreperibile. I carabinieri di Colico subito dopo la denuncia dei genitori si erano già messi sulle sue tracce: è stata la stazione locale a gestire le operazioni di ricerca della giovanissima insieme ai colleghi del comando provinciale di Lecco. Per due giorni sono state ore di ansia per i genitori e tutto il paese: fino fortunatamente al ritrovamento della giovane in buona salute.

