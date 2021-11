Colico, scomparsa la quattordicenne Andreea Maria: è irreperibile da due giorni Ore di anzia a Colico, nel Lecchese, dove un ragazzina di quattordici anni è scomparsa nel nulla. Si tratta di Andreea Maria che è diventata irreperibile dall’altro ieri, lunedì 15 novembre.

Ore di angoscia a Colico, in provincia di Lecco, dove da due giorni è scomparsa una ragazzina di 14 anni, Andreea Maria. A diramare l'allarme è stata la Prefettura di Lecco attraverso un post pubblicato su Facebook in cui si legge che la giovane, classe 2007, è irreperibile dall'altro ieri, lunedì 15 novembre.

Scomparsa da Colico la quattordicenne Andreea Maria

Secondo quanto riportato dalla Prefettura, Andreea Maria, al momento della scomparsa, vestiva un giubbotto nero di pelliccia, un paio di jeans neri, scarpe nere modello anfibi e uno zainetto a sua volta di colore nero. La Prefettura ha quindi invitato chiunque avesse informazioni utili di contattare i carabinieri di Colico che si sono già messi sulle sue tracce. È la stazione locale, infatti, a gestire le operazioni di ricerca della giovanissima insieme ai colleghi del comando provinciale di Lecco.

Ritrovato Dominique Tieri, era scomparso da Dolzago

Negli scorsi giorni è stato ritrovato Dominique Tieri, il ragazzo di 22 anni scomparso da Dolzago, in provincia di Lecco, che aveva fatto perdere le sue tracce. A comunicarlo a Fanpage.it è stato il padre, Claudio, che ha spiegato come il figlio si senta libero e maggiormente al sicuro per strada. "Sta bene ma non vuole tornare a casa", ha detto l'uomo, specificando che Dominique si è fatto vedere dalla nonna, "una delle poche che per lui c'è stata". Secondo quanto raccontato dal padre, Dominique avrebbe avuto un'infanzia difficile e necessiterebbe di supporto all'interno di una Comunità. Nessuno, a detta dell'uomo, il rapporto con la madre che in passato l'avrebbe cacciato di casa definendolo un "drogato di merda".