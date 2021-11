Melzo, Valentina è scomparsa da quattro giorni: ricerche in corso per trovare la 17enne Allarme a Melzo dove una ragazza di 17 anni, Valentina Balasa, è scomparsa da casa da quattro giorni. Sulle sue tracce i carabinieri che pensano all’allontanamento volontario.

Valentina Balasa, 17 anni

A Melzo è allarme per la scomparsa di una ragazza di diciassette anni, Valentina Balasa, che manca da casa da più di quattro giorni. A dare l'allarme è stata la sua famiglia attraverso un post pubblicato sui social. "Aiutateci a ritrovarla", scrivono, mentre le forze dell'ordine si sono già messe sulle sue tracce. Valentina è una studentessa del liceo Giordano Bruno e non avrebbe lasciato messaggi dopo il suo allontanamento, considerato volontario.

Valentina è scomparsa da quattro giorni da Melzo

Secondo quanto riportato da Il Giorno, la scomparsa della ragazza sarebbe riconducibile ad un allontanamento volontario. Sul caso stanno indagano i carabinieri, presso la cui stazione locale i genitori hanno presentato denuncia. La scomparsa risale a circa tre notti fa, quando la giovane avrebbe radunato gli effetti personali principali uscendo di casa senza avvisare nessuno. La scoperta all'indomani mattina. Sulle sue tracce si sono messi immediatamente i militari di Melzo, rallentati dalla possibilità che la giovane, per evitare di essere trovata, avrebbe lasciato a casa documenti e telefono cellulare.

Le operazioni di ricerca concentrate in stazioni ferroviarie

Per il momento gli inquirenti non si sbottonano ulteriormente, considerata la tenera età della giovane e la serietà della vicenda. Intanto, i genitori di Valentina hanno implorato tutti a contattarli in caso di avvistamenti o di mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Ogni dettaglio o aiuto, in questo caso, può risultare fondamentale per le ricerche. In questo momento le operazioni dei carabinieri di Melzo si stanno concentrando soprattutto alle stazioni dei treni e delle metropolitane.