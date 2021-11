Scomparso il cestista del Legnano Sebastiano Bianchi, ricerche in corso nelle acque del Lago Maggiore Ricerche in corso per ritrovare Sebastiano Bianchi. Il cestista di 29 anni del Legnano Basket Knights è scomparso da alcune ore da Verbania, città dove risiede. La sua auto è stata trovata regolarmente parcheggiata sul lungolago ma di lui non c’è traccia. Le forze dell’ordine stanno concentrando le operazioni nel Lago Maggiore dove si teme possa essere trovato il suo corpo.

Sono ore di sgomento e di ricerche per trovare Sebastiano Bianchi, il giocatore di pallacanestro della Legnano Basket Knights scomparso da casa sua. La sua automobile è stata ritrovata nei pressi del lungolago di Verbania, regolarmente posteggiata, ma di lui non c'era traccia. Sulle sue tracce ci sono le forze dell'ordine che insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando il fondale del Lago Maggiore dove si teme possa esserci il suo corpo. Nato nel 1992 a Omegna, viveva nel capoluogo di provincia torinese. Formatosi nelle fila di Varese e Cantù, in carriera ha giocato per la Sangiorgese e l'Urania Milano. L'anno scorso era tornato a Legnano dopo una prima esperienza in A2.

Protagonista della rimonta nel derby contro la Sangiorgese

Domenica scorsa, nel derby di campionato tra la sua ex squadra, la Sangiorgese, e il Legnano Basket, ha messo a referto 14 punti diventando il principale realizzatore dei suoi. Purtroppo però i Knights hanno perso di cinque lunghezze, per 72 a 67, nonostante il comeback operato dal Legnano. Il 3 novembre scorso, invece, Bianchi è stato eletto Mvp del match contro Oleggio totalizzando 339 voti (269 Instagram + 63 Facebook + 7 Twitter). Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, i carabinieri hanno avviato le ricerche la notte scorsa dopo la segnalazione dei genitori. Sebastiano si è allontanato da casa tra le 21 e le 22 di ieri sera, lunedì 8 novembre, senza lasciare alcuna comunicazione. Attualmente i militari lo stanno cercando anche con la collaborazione dei genitori e degli amici per capire dove possa essere. Escluso, comunque, che Bianchi abbia preso un traghetto perché dal punto in cui è stata ritrovata l'auto non c'è possibilità di imbarcarsi.

Il comunicato del Legnano Basket: In contatto con la famiglia

Il Legnano Basket ha pubblicato sul proprio sito un comunicato ufficiale in merito alla scomparsa di Sebastiano Bianchi: "A fronte delle notizie apparse oggi sui siti e quotidiani locali e nazionali, il Legnano Basket Knights comunica che attualmente il proprio tesserato Sebastiano Bianchi risulta scomparso da casa. Rientrato nel proprio domicilio di Verbania domenica dopo la gara giocata con la Sangiorgese, è uscito senza dare comunicazione alla famiglia e al momento non si hanno ancora notizie. Il Legnano Basket, in continuo contatto con i familiari attende notizie in merito".