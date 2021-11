Ritrovato vivo Sebastiano Bianchi: è tornato a casa dei genitori nella notte Sebastiano Bianchi, 29enne giocatore del Legnano Basket Knights, è vivo. Il ragazzo, disperso dalla notte tra lunedì e martedì, nella notte è tornato a casa dei genitori, a Verbania, e sta bene. A comunicare la notizia su Facebook il fratello, Mattia Bianchi.

A cura di Francesco Loiacono

Sebastiano Bianchi, 29enne giocatore del Legnano Basket Knights, è vivo. Il ragazzo, che era scomparso dalla notte tra lunedì e martedì, nella notte è tornato a casa dei genitori, a Verbania, e sta bene. A comunicare la notizia su Facebook il fratello, Mattia Bianchi. A convincere il giovane a tornare a casa potrebbe essere stato l'appello lanciato ieri sera dai suoi compagni di squadra alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?": "Siamo la tua seconda famiglia, il tuo posto nello spogliatoio è lì e noi vogliamo solo che torni lì, se sei da qualche parte vogliamo che torni insieme a noi perché vogliamo finire la stagione insieme a te", avevano detto ieri i compagni di Sebastiano.

Il messaggio del fratello: Seba è vivo

Sebastiano si era allontanato da casa, a Verbania, e aveva fatto perdere le sue tracce. La sua auto era stata trovata sul lungolago di Verbania, aperta e con all'interno gli effetti personali e un cellulare completamente resettato. Carabinieri e vigili del fuoco avevano fatto partire le ricerche, scandagliando anche i fondali del lago Maggiore. Le ricerche erano partite martedì ed erano poi riprese mercoledì, sempre senza alcun esito. Nella notte tra mercoledì e giovedì il lieto fine: Sebastiano è tornato a casa dei genitori. "Seba è vivo", ha scritto su Facebook il fratello Mattia, che ieri aveva scritto un appello spiegando che Sebastiano aveva incontrato una persona prima di scomparire nel nulla e chiedendo a quella persona di informare la famiglia. "Questa notte, il miracolo: SEBA È VIVO! – ha scritto il fratello -. Ovviamente la gioia è immensa e offusca qualsiasi altro sentimento o preoccupazione per il futuro. Adesso inizia una strada tutta in salita ma sappiamo che SEBA È VIVO e che ha e avrà tantissime persone attorno a lui che lo amano e tifano affinché possa, in qualche modo, andare avanti". Il fratello del cestista ha poi ringraziato tutti quelli che si sono interessati alla vicenda e ha chiesto di rispettare l'intimità della famiglia in un momento definito "assai complicato": bisognerà capire i motivi che hanno spinto il 29enne ad allontanarsi e cercare ovviamente di risolvere eventuali problemi.